Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиОколо 29.06.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 29.06.1912