Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Около 29.06.1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1855 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Летнево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 29.06.1912
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