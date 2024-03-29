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(Шаталова) Клавдия Гавриловна
(Шаталова) Клавдия Гавриловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.1917
Пол
Женский
Отец
Шаталов Гаврил Петрович
Мать
Шаталова Феодосия Ленотьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917
Отец:
Шаталов Гаврил Петрович
Мать:
Шаталова Феодосия Ленотьевна
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