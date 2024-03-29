(Шаталова) Клавдия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шаталова) Клавдия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1917

Отец: Шаталов Гаврил Петрович

Мать: Шаталова Феодосия Ленотьевна

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