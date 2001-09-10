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(Вассунова) Анастасия
(Вассунова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.2001
Пол
Женский
Отец
Вассунов Илья
Мать
Юля
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2001
Отец:
Вассунов Илья
Мать:
Юля
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