(Вассунова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вассунова) Анастасия

(Вассунова) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.2001

Отец: Вассунов Илья

Мать: Юля

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close