Тарасова Евфимия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Евфимия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1907

Дочь: Зырянова Анна Георгиева

Отец ребёнка: Георгий Тарасов Зырянов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.01.1912

Сын: Зырянов Иоанн Егоров

Отец ребёнка: Георгий Тарасов Зырянов

Куйтун, Куйтунский муниципальный район, Иркутская область
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1388, стр. 5 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1912 г.)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий Тарасов Зырянов

Смерть
Неизвестно
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