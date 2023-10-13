Тарасова Евфимия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1907
Дочь: Зырянова Анна Георгиева
Отец ребёнка: Георгий Тарасов Зырянов
Рождение ребёнка
06.01.1912
Сын: Зырянов Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Георгий Тарасов Зырянов
ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись 9 т. 1, дело №1388, стр. 5 Метрическая книга Куйтунской Ильинской церкви Нижнеудинского уезда (1912 г.)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно