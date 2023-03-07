Подлевских Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиДо 1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1914
Дочь: Возженникова Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Подлевских Пелагея Евсегнеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1930