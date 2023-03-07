Подлевских Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлевских Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

До 1930

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1914

Дочь: Возженникова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Подлевских Пелагея Евсегнеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлевских Пелагея Евсегнеева

Место жительства
Неизвестно
Кошкино, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1930
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