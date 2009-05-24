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Кулыгин Владимир Николаевич

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Место рождения

Крапивино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд

Дата рождения

27.08.1947

Дата смерти

24.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1947

Отец: Кулыгин Николай Прохорович

Мать: Кулыгина Нина Павловна

Крапивино, Неверослободская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
12.07.1969

Сын: Кулыгин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кулыгина Елена Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1969

Сын: Кулыгин Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Кулыгина Елена Ивановна

Смерть
24.05.2009
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