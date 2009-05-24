Кулыгин Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1947
Дата смерти24.05.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1947
Отец: Кулыгин Николай Прохорович
Мать: Кулыгина Нина Павловна
Рождение ребёнка
12.07.1969
Сын: Кулыгин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кулыгина Елена Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1969
Сын: Кулыгин Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Кулыгина Елена Ивановна
Смерть
24.05.2009