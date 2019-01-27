Хренов Григорий Иванович
Место рожденияЛевашовка, Россия
Дата рождения27.01.1908
Дата смерти16.05.1997
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908
Отец: Хренов Иван Тимофеевич
Мать: Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1936
Сын: Хренов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна
Смерть
16.05.1997
Похороны
Неизвестно