Хренов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренов Григорий Иванович

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Место рождения

Левашовка, Россия

Дата рождения

27.01.1908

Дата смерти

16.05.1997

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1908

Отец: Хренов Иван Тимофеевич

Мать: Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1936

Сын: Хренов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Хренова (Юртаева) Мария Ивановна

Смерть
16.05.1997
Похороны
Неизвестно

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