Степанида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Филлипович

Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Максимов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Филлипович

Смерть
Неизвестно

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