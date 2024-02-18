Степанида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Филлипович
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Максимов Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Филлипович
Смерть
Неизвестно