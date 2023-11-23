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Николай Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Николай Федорович (ок. 1720 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 О жене его данных нет. Дети: Стефан, дьячок. Мирон (1750-?) Источник... Показать все
Рождение ребёнка
1745

Сын: Стефан Николаев

Мать ребёнка: неизвестно

Стефан Николаевич (1745 — ?) Родился в семье священника села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Прасковья Александровна (1746-?). Дети: С... Показать все
Рождение ребёнка
1750

Сын: Мирон Николаев

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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