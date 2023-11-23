Николай Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Николай Федорович (ок. 1720 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 О жене его данных нет. Дети: Стефан, дьячок. Мирон (1750-?) Источник... Показать все
Рождение ребёнка
1745
Сын: Стефан Николаев
Мать ребёнка: неизвестно
Стефан Николаевич (1745 — ?) Родился в семье священника села Чиркова Романов-Борисоглебского уезда1 Николая Федоровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Прасковья Александровна (1746-?). Дети: С... Показать все
Рождение ребёнка
1750
Сын: Мирон Николаев
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно