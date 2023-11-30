Соколов Яков Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Яков Антонович

Место рождения

Турдей

Дата рождения

19.10.1908

Дата смерти

19.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Турдей
Рождение ребёнка
09.12.1935

Дочь: Павлова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Кукушкина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1937

Сын: Соколов Вячеслав Яковлевич

Мать ребёнка: Кукушкина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1944

Дочь: Соколова Людмила Яковлевна

Мать ребёнка: Кукушкина Антонина Петровна

с. Комиссарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Антонина Петровна

Смерть
19.04.1989
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