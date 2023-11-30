Соколов Яков Антонович
Место рожденияТурдей
Дата рождения19.10.1908
Дата смерти19.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Турдей
Рождение ребёнка
09.12.1935
Дочь: Павлова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Кукушкина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1937
Сын: Соколов Вячеслав Яковлевич
Мать ребёнка: Кукушкина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1944
Дочь: Соколова Людмила Яковлевна
Мать ребёнка: Кукушкина Антонина Петровна
с. Комиссарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1989