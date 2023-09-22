Jutra (Wirro) Ann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jutra (Wirro) Ann

Место рождения

Uniküla

Дата рождения

11.11.1744

Дата смерти

26.01.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Uniküla
Бракосочетание
04.12.1765

Муж: (wassila) Juttra Jaak

Kambja kirik
Рождение ребёнка
05.03.1767

Сын: (juttra) Naruske Hans

Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak

Uniküla, Tartumaa Eestimaa
Рождение ребёнка
16.10.1769

Дочь: Tenso Marri

Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak

Uniküla, Tartumaa Eesti
Рождение ребёнка
01.10.1774

Дочь: Lüde Mai

Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak

Unikula
Рождение ребёнка
15.05.1777

Дочь: Ann

Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak

Рождение ребёнка
19.12.1779

Сын: Juttra Markus

Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak

Рождение ребёнка
03.04.1783

Дочь: Trin

Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak

Крещение
Неизвестно
Kambja kirik
Смерть
26.01.1808
Uniküla, Haaslava
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