Jutra (Wirro) Ann
Место рожденияUniküla
Дата рождения11.11.1744
Дата смерти26.01.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Uniküla
Бракосочетание
04.12.1765
Kambja kirik
Рождение ребёнка
05.03.1767
Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak
Uniküla, Tartumaa Eestimaa
Рождение ребёнка
16.10.1769
Дочь: Tenso Marri
Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak
Uniküla, Tartumaa Eesti
Рождение ребёнка
01.10.1774
Дочь: Lüde Mai
Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak
Unikula
Рождение ребёнка
15.05.1777
Дочь: Ann
Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak
Рождение ребёнка
19.12.1779
Сын: Juttra Markus
Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak
Рождение ребёнка
03.04.1783
Дочь: Trin
Отец ребёнка: (wassila) Juttra Jaak
Крещение
Неизвестно
Kambja kirik
Смерть
26.01.1808
Uniküla, Haaslava