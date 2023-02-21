Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

1757 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Еремей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремей

Смерть
Неизвестно
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