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Краснюк Татьяна Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1980

Отец: Краснюк Валентин Васильевич

Мать: Краснюк Наталья Петровна

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