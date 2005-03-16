Немцев Михаил Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцев Михаил Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1958

Дата смерти

16.03.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немцева Людмила Анатольевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
16.03.2005
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