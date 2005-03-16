Немцев Михаил Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1958
Дата смерти16.03.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немцева Людмила Анатольевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
16.03.2005