Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Катерина Михайлова

Отец ребёнка: Афонасей Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Варвара Афонасьева

Отец ребёнка: Афонасей Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонасей Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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