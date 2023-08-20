Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Катерина Михайлова
Отец ребёнка: Афонасей Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Варвара Афонасьева
Отец ребёнка: Афонасей Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афонасей Евдокимов
Смерть
Неизвестно