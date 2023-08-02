(Корсунова) Валентина Михайловна
женский, родилась 13.08.1973, Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
ОтецКорсунов Михаил Матвеевич20.08.1946 г.р.
МатьКорсунова (Здвижкова) Лидия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1973
Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край