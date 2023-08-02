(Корсунова) Валентина Михайловна 13.08.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Корсунова) Валентина Михайловна

Автор
СК
Корсун С.

женский, родилась 13.08.1973, Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Отец
Корсунов Михаил Матвеевич20.08.1946 г.р.
Мать
Корсунова (Здвижкова) Лидия ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1973

Отец: Корсунов Михаил Матвеевич

Мать: Корсунова (Здвижкова) Лидия Яковлевна

Красный, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
24.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

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