Матрёна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1794
Сын: Марко Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Петров
Смерть
Неизвестно