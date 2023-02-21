Матрёна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Марко Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Петров

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Петров

Смерть
Неизвестно
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