Линьков Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Светлана Федоровна
Мать ребёнка: Линькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Линьков Николай Федорович
Мать ребёнка: Линькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Линькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Линькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Линькова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Линькова Анна
Смерть
Неизвестно