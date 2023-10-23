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Линьков Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Линьков Дмитрий Семенович

Мать: Линькова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Светлана Федоровна

Мать ребёнка: Линькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линьков Николай Федорович

Мать ребёнка: Линькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Линькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Линькова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Линьков Сергей Федорович

Мать ребёнка: Линькова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Линькова Анна

Смерть
Неизвестно
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