Шкарина Зинаида Дионисиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910
Запись в метрической книге на 1910 год, части первой, о родившихся, данной в церковь 58 пехотного Прагского полка,снимок 743. Полковой священник Парфений Михаилович Холодный. Отец - Дионисий Григорьев... Показать все
Крещение
03.10.1910
Запись в метрической книге на 1910 год, части первой, о родившихся, данной в церковь 58 пехотного Прагского полка, снимок 743. Таинство крещения совершил полковой священник Парфений (?) Михаилов Холод... Показать все
Смерть
Неизвестно