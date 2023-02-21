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Шкарина Зинаида Дионисиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1910

Отец: Шкарин Дионисий Григорьевич

Мать: Шкарина Наталья Андреевна

Запись в метрической книге на 1910 год, части первой, о родившихся, данной в церковь 58 пехотного Прагского полка,снимок 743. Полковой священник Парфений Михаилович Холодный. Отец - Дионисий Григорьев... Показать все
Крещение
03.10.1910
Запись в метрической книге на 1910 год, части первой, о родившихся, данной в церковь 58 пехотного Прагского полка, снимок 743. Таинство крещения совершил полковой священник Парфений (?) Михаилов Холод... Показать все
Смерть
Неизвестно
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