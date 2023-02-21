Лаптева Матрена Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Матрена Спиридонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1858 и 1859 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.

Сын: Лаптев Павел Антипов

Отец ребёнка: Лаптев Антип Прохоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1876

Муж: Лаптев Антип Прохоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.02.1879 ст.

Сын: Лаптев Тимофей Антипов

Отец ребёнка: Лаптев Антип Прохоров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1879
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