Лаптева Матрена Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1876 ст.
Сын: Лаптев Павел Антипов
Отец ребёнка: Лаптев Антип Прохоров
Бракосочетание
До 1876
Рождение ребёнка
19.02.1879 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Антип Прохоров
Смерть
После 1879