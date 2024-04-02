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Полежаев Сергей Федорович

Место рождения

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Полежаев Федор Савельевич

Мать: Полежаева ?? ?

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Полежаев Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна

Елховка, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Полежаев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Полежаев Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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