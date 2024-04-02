Полежаев Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Полежаев Федор Савельевич
Мать: Полежаева ?? ?
Рождение ребёнка
1743
Сын: Полежаев Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Полежаев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Полежаева Акулина Алексеевна
Смерть
Неизвестно