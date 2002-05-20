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Крутиёва Татьяна Анатольевна

Место рождения

Шилово

Дата рождения

20.05.2002

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2002

Отец: Крутиёв Анатолий Васильевич

Мать: Крутиёва Надежда Семёновна

Шилово
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