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Крутиёва Татьяна Анатольевна
Крутиёва Татьяна Анатольевна
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Древо
Место рождения
Шилово
Дата рождения
20.05.2002
Пол
Женский
Отец
Крутиёв Анатолий Васильевич
1963 г.р.
Мать
Крутиёва Надежда Семёновна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.2002
Отец:
Крутиёв Анатолий Васильевич
Мать:
Крутиёва Надежда Семёновна
Шилово
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