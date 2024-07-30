Наумова (Маслова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Маслова) Нина Михайловна

Место рождения

Махачкала

Дата рождения

09.09.1937

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1937

Отец: Маслов Михаил

Мать: Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.05.1971

Дочь: Наумова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Наумов Сергей Александрович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.08.1973

Дочь: Наумова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Наумов Сергей Александрович

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