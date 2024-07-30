Наумова (Маслова) Нина Михайловна
Место рожденияМахачкала
Дата рождения09.09.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1971
Дочь: Наумова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Наумов Сергей Александрович
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.08.1973
Дочь: Наумова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Наумов Сергей Александрович