Рубаков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти?.03.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Рубаков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.03.1945
Причина смерти: пропал без вести на войне