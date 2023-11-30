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Рубаков Иван Федорович

Место рождения

Отрадо-Ольгинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Рубаков Федор

Мать: не указана

Отрадо-Ольгинское, Гулькевичский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубакова Агриппина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубакова Агриппина Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рубакова Агриппина Кирилловна

Смерть
?.03.1945
Причина смерти: пропал без вести на войне
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