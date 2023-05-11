Kliachko Mordukh — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kliachko Mordukh

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

1770

Дата смерти

16.10.1839

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.10.1839
Вильнюс, Литовская ССР
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