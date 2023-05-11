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Kliachko Mordukh
Kliachko Mordukh
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Место рождения
Вильнюс
, Литовская ССР
Дата рождения
1770
Дата смерти
16.10.1839
Пол
Мужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Вильнюс
, Литовская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
16.10.1839
Вильнюс
, Литовская ССР
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