Печников Виктор
Место рожденияТамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область
Дата рождения28.11.1928
Дата смерти10.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928
Отец: Печников Иван
Мать: Прасковья
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тамбовская обл., Тамбовская обл., Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
20.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.02.2013
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область