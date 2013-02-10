Печников Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печников Виктор

Место рождения

Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область

Дата рождения

28.11.1928

Дата смерти

10.02.2013

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1928

Отец: Печников Иван

Мать: Прасковья

Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбовская обл., Тамбовская обл., Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
20.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.02.2013
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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