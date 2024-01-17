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Мажула Семён
Мажула Семён
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Мажула Филат
Мать
Мажула Маруся
Дети
Не указаны
Добавил:
ВИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Мажула Филат
Мать:
Мажула Маруся
Смерть
Неизвестно
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