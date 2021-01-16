Сазонов Александр Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1958
Дата смерти16.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1958
Рождение ребёнка
28.01.1979
Дочь: Головина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1981
Дочь: Сазонова Анна Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1981
Дочь: Сазонова Анна Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харламова Полина Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна
Смерть
16.01.2021