Сазонов Александр Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСазонов Александр Валентинович

Сазонов Александр Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1958

Дата смерти

16.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1958

Отец: Сазонов Валентин Александрович

Мать: Сазонова Тамара Павловна

Рождение ребёнка
28.01.1979

Дочь: Головина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1981

Дочь: Сазонова Анна Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1981

Дочь: Сазонова Анна Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харламова Полина Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Антонина Михайловна

Смерть
16.01.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close