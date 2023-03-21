Шемякина Агата Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина Агата Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.2023

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2023

Отец: Шемякин Алексей

Мать: Шемякина Аня

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