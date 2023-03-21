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Шемякина Агата Алексеевна
Шемякина Агата Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.03.2023
Пол
Женский
Отец
Шемякин Алексей
1987 г.р.
Мать
Шемякина (Ширяева) Аня
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.2023
Отец:
Шемякин Алексей
Мать:
Шемякина Аня
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