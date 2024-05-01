Суботина (Саватеева) Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1735 ст.
Дочь: (Суботина) Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Рождение ребёнка
21.09.1736 ст.
Сын: Суботин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Рождение ребёнка
25.08.1741 ст.
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Рождение ребёнка
13.01.1746 ст.
Сын: Суботин Евфимий Федорович
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Рождение ребёнка
28.07.1747 ст.
Дочь: (Суботина) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Рождение ребёнка
18.08.1750 ст.
Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович
Смерть
Неизвестно