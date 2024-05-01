Суботина (Саватеева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина (Саватеева) Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Матфей Федорович

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Федор Назарович

Рождение ребёнка
20.05.1735 ст.

Дочь: (Суботина) Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Рождение ребёнка
21.09.1736 ст.

Сын: Суботин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Рождение ребёнка
25.08.1741 ст.

Сын: Суботин Семен Федорович

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Рождение ребёнка
13.01.1746 ст.

Сын: Суботин Евфимий Федорович

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Рождение ребёнка
28.07.1747 ст.

Дочь: (Суботина) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Рождение ребёнка
18.08.1750 ст.

Сын: Суботин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Суботин Федор Назарович

Смерть
Неизвестно

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