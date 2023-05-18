Ромаданов Константин Аполлонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1908
Дата смерти28.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1933
Сын: Ромаданов Николай Константинович
Мать ребёнка: Ромаданова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
03.03.1937
Дочь: Гредяева Нина Константиновна
Мать ребёнка: Ромаданова Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
21.11.1942
Дочь: Крысина Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Ромаданова Екатерина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1967