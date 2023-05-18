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Ромаданов Константин Аполлонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1908

Дата смерти

28.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1933

Сын: Ромаданов Николай Константинович

Мать ребёнка: Ромаданова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
03.03.1937

Дочь: Гредяева Нина Константиновна

Мать ребёнка: Ромаданова Екатерина Гавриловна

Рождение ребёнка
21.11.1942

Дочь: Крысина Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Ромаданова Екатерина Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромаданова Екатерина Гавриловна

Смерть
28.09.1967
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