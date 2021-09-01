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Боровых София Яковлевна
Боровых София Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.2021
Пол
Женский
Отец
Боровых Яков Николаевич
1997 г.р.
Мать
Боровых Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2021
Отец:
Боровых Яков Николаевич
Мать:
Боровых Ирина
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