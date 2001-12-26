Касперович Генадий
Место рождения
Дата рождения05.05.1922
Дата смерти26.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922
Отец: Касперович Константин
Мать: Касперович Феофания
Бракосочетание
24.09.1945
Жена: Касперович Валентина
Екатлинекое уездное бюро ЗАГС Латвийское ССР
Рождение ребёнка
19.09.1948
Сын: Касперович Александр
Мать ребёнка: Касперович Валентина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Касперович Валентина
Смерть
26.12.2001
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область