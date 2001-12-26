Касперович Генадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касперович Генадий

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Место рождения

Кейзес, Седельниковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

05.05.1922

Дата смерти

26.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1922

Отец: Касперович Константин

Мать: Касперович Феофания

Кейзес, Седельниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
24.09.1945

Жена: Касперович Валентина

Екатлинекое уездное бюро ЗАГС Латвийское ССР
Рождение ребёнка
19.09.1948

Сын: Касперович Александр

Мать ребёнка: Касперович Валентина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Касперович Валентина

Смерть
26.12.2001
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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