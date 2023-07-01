Горн Анна Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горн Анна Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1994

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1994

Отец: Горн Олег Борисович

Мать: Горн Наталья Валентиновна

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