Бакунин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти12.12.1803
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1761
Дочь: Бакунина Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1764
Сын: Бакунин Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Бакунина Анна Михайловна
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1768
Сын: Бакунин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакунина Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакунина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакунина Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышецкая Любовь Петровна
Смерть
12.12.1803