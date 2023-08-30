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Бакунин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

12.12.1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1761

Дочь: Бакунина Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
08.07.1764

Сын: Бакунин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Бакунин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Бакунина Анна Михайловна

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1768

Сын: Бакунин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакунина Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакунина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакунина Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Мышецкая Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышецкая Любовь Петровна

Смерть
12.12.1803
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