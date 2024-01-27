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Панченко Николай Иосифович

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Место рождения

Ставропольский край, Степновский район, с.Степное

Дата рождения

09.05.1900

Дата смерти

11.10.1991

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Жена

Около 1902 г.р.
1914 г.р.

Дети

Около 1924 г.р.
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1948 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1900

Отец: Панченко Иосиф Федотович

Мать: Панченко Александра Петровна

Ставропольский край, Степновский район, с.Степное
Бракосочетание
1917

Жена: Панченко Александра

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Панченко Александра

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Александра

Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Развод
1946

Жена: Панченко Александра

Бракосочетание
1947

Жена: Панченко Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
16.09.1948

Сын: Панченко Владимир

Мать ребёнка: Панченко Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Александра

Смерть
11.10.1991
с. Солдатское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, г. Георгиевск
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