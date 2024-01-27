Панченко Николай Иосифович
Место рожденияСтавропольский край, Степновский район, с.Степное
Дата рождения09.05.1900
Дата смерти11.10.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1900
Ставропольский край, Степновский район, с.Степное
Бракосочетание
1917
Жена: Панченко Александра
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Панченко Александра
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Рождение ребёнка
Около 1940
Ставропольский край, Степновский р-н, с. Степное
Развод
1946
Жена: Панченко Александра
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
16.09.1948
Сын: Панченко Владимир
Мать ребёнка: Панченко Валентина Захаровна
Смерть
11.10.1991
с. Солдатское
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ставропольский край, г. Георгиевск