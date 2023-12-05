Соловьева Орина (Ирина) Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Соловьева Анна Иванова
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Соловьева Федосья (Варвара) Иванова
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Соловьев Ефим (Ефрем) Иванов
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Соловьева Дарья (Домна) Иванова
Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно