Соловьева Орина (Ирина) Фролова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Орина (Ирина) Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Соловьева Анна Иванова

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1800

Сын: Соловьев Федот Иванов

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Соловьева Федосья (Варвара) Иванова

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1807

Сын: Соловьев Андрей Иванов

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Соловьев Ефим (Ефрем) Иванов

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Соловьева Дарья (Домна) Иванова

Отец ребёнка: Соловьев Иван Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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