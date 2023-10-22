Кутняк (Верзун) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутняк (Верзун) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1953

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

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ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1953

Отец: Верзун Петр Павлович

Мать: Верзун Любовь Ивановна

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