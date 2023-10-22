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Кутняк (Верзун) Валентина Петровна
Кутняк (Верзун) Валентина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.1953
Пол
Женский
Отец
Верзун Петр Павлович
1927 г.р.
Мать
Верзун Любовь Ивановна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1953
Отец:
Верзун Петр Павлович
Мать:
Верзун Любовь Ивановна
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