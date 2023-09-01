Жаков Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1900
Дочь: Жакова Юлиания Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Воробьево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.08.1903
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно