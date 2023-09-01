Жаков Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаков Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1900

Дочь: Жакова Юлиания Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Воробьево, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.08.1903

Сын: Жаков Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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