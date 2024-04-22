Батуева (Кузнецова) Мавра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1884
Дата смерти12.12.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Батуев Василий Платонович
Отец ребёнка: Батуев Платон Никандрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батуева Наталья Платоновна
Отец ребёнка: Батуев Платон Никандрович
Смерть
12.12.1969