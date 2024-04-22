Батуева (Кузнецова) Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батуева (Кузнецова) Мавра Григорьевна

Место рождения

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

16.05.1884

Дата смерти

12.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Батуев Василий Платонович

Отец ребёнка: Батуев Платон Никандрович

Коневское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуев Платон Никандрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батуева Наталья Платоновна

Отец ребёнка: Батуев Платон Никандрович

Смерть
12.12.1969
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