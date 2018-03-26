Косолапова Зоя Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосолапова Зоя Георгиевна

Косолапова Зоя Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1942

Дата смерти

26.03.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.07.1960

Муж: Косолапов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косолапов Александр Николаевич

Смерть
26.03.2018
г. Шелехов
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close