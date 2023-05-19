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Шашков Александр Андриянович

Место рождения

Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

13.10.1933

Пол

Мужской

Отец

Между 1870 и 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Шашков Андреян

Мать: не указана

Топчиха, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
По воспоминаниям на Алтае было имение семьи, но где конкретно мнение у родных расходится. После дети смогли подать на реабилитацию репрессированных и получили выплату
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шашков Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.10.1933
Талиновка, Парабельский муниципальный район, Томская область
Был сослан в Талиновку в 1931г, умер от простуды
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