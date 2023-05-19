Шашков Александр Андриянович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти13.10.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Шашков Андреян
Мать: не указана
По воспоминаниям на Алтае было имение семьи, но где конкретно мнение у родных расходится. После дети смогли подать на реабилитацию репрессированных и получили выплату
Рождение ребёнка
1928
Сын: Шашков Петр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.10.1933
Талиновка, Парабельский муниципальный район, Томская область
Был сослан в Талиновку в 1931г, умер от простуды