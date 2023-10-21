Борисов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Ольга Иосифовна

г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Валентин Александрович

Мать ребёнка: Борисова Ольга Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисова Ольга Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисова Ольга Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
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