Борисов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Ольга Иосифовна
г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Валентин Александрович
Мать ребёнка: Борисова Ольга Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисова Ольга Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисова Ольга Иосифовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай