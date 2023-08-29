Есин Афанасий Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Есин Максим Кириллов
Мать: Есина первая жена
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Есина Ольга Афанасьева
Мать ребёнка: Есина Ольга Павлова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Есин Яков Афонасьев
Мать ребёнка: Есина Ольга Павлова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Есин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Есина Ольга Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есина Ольга Павлова
Смерть
1853
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область