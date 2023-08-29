Есин Афанасий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есин Афанасий Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Есин Максим Кириллов

Мать: Есина первая жена

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Есина Ольга Афанасьева

Мать ребёнка: Есина Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1851

Сын: Есин Яков Афонасьев

Мать ребёнка: Есина Ольга Павлова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Есин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Есина Ольга Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есина Ольга Павлова

Смерть
1853
Красное, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
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