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Синев-Земсков Яков Егорович

Место рождения

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.

Отец: Синев Егор Емельянов

Мать: Синева Вера Абакумова

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.10.1855 ст.

Жена: Синева Мария Александровна

Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1869 ст.

Сын: Синев-Земсков Африкант Яковлевич

Мать ребёнка: Синева Мария Александровна

Гужово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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