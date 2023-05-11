Синев-Земсков Яков Егорович
Место рождения
Дата рождения1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 ст.
Отец: Синев Егор Емельянов
Мать: Синева Вера Абакумова
Бракосочетание
23.10.1855 ст.
Григорово, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.07.1869 ст.
Сын: Синев-Земсков Африкант Яковлевич
Мать ребёнка: Синева Мария Александровна
Смерть
Неизвестно