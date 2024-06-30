Кутенко (Невесенко) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Нина
Отец ребёнка: Кутенко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кутенко) Любовь
Отец ребёнка: Кутенко Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кутенко Владимир
Отец ребёнка: Кутенко Пётр
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кутенко Николай
Отец ребёнка: Кутенко Пётр
Смерть
Неизвестно