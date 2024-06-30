Кутенко (Невесенко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутенко (Невесенко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Нина

Отец ребёнка: Кутенко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кутенко) Любовь

Отец ребёнка: Кутенко Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутенко Владимир

Отец ребёнка: Кутенко Пётр

Рождение ребёнка
1951

Сын: Кутенко Николай

Отец ребёнка: Кутенко Пётр

Смерть
Неизвестно

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