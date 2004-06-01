Самойлова Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1923
Дата смерти01.06.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1948
Сын: Самойлов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Самойлов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самойлов Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.06.2004
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область