Самойлова Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Прасковья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1923

Дата смерти

01.06.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1948

Сын: Самойлов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Самойлов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самойлов Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Николай Дмитриевич

Смерть
01.06.2004
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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