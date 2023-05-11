Виноградов Георгий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиноградов Георгий Павлович

Виноградов Георгий Павлович

avatar

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.11.1908

Дата смерти

11.11.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1908 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1937 по 1980
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.11.1980
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close