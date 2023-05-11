Виноградов Георгий Павлович
Место рождения
Дата рождения03.11.1908
Дата смерти11.11.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1937
Место жительства
С 1937 по 1980
Смерть
11.11.1980