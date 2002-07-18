Галузина (Седова) Анастасия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1918
Дата смерти18.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1918
Отец: Седов Прокопий Илларионович
Мать: Седова Анна Яковлевна
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галузин Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галузин Михаил Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Школа, завуч
Работа или профессия
Неизвестно
Школа, учитель
Образование
Неизвестно
Педагогический институт
Образование
Неизвестно
Рязанское Педагогическое училище
Смерть
18.07.2002
Причина смерти: Несчастный случай | Анастасия погибла в результате несчасного случая. Поехала из Москвы навестить дочь в деревне. Дочь Нина посадила её на поезд в Москве. От остановки поезда до деревн... Показать все