Галузина (Седова) Анастасия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галузина (Седова) Анастасия Прокопьевна

Место рождения

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.10.1918

Дата смерти

18.07.2002

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1918

Отец: Седов Прокопий Илларионович

Мать: Седова Анна Яковлевна

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1956

Муж: Галузин Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галузин Михаил Григорьевич

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галузин Михаил Григорьевич

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Школа, завуч
Работа или профессия
Неизвестно
Школа, учитель
Образование
Неизвестно
Педагогический институт
Образование
Неизвестно
Рязанское Педагогическое училище
Смерть
18.07.2002
Причина смерти: Несчастный случай | Анастасия погибла в результате несчасного случая. Поехала из Москвы навестить дочь в деревне. Дочь Нина посадила её на поезд в Москве. От остановки поезда до деревн... Показать все
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