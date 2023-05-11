Обухов Логин Меркурьев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1678
Дата смерти1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Обухов Меркурей (Меркушка) Михеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Дарья Логинова
Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Наталья Логинова
Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Около 1706
Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Дарья Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1748