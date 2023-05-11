Обухов Логин Меркурьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Логин Меркурьев

Обухов Логин Меркурьев

Место рождения

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Обухов Меркурей (Меркушка) Михеев

Мать: не указана

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Обухов Гаврила Логинов

Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова

Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Дарья Логинова

Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Наталья Логинова

Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Обухов Лаврентий Логинов

Мать ребёнка: Обухова Дарья Семенова

Брызгаловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Дарья Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1748
Обуховской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close